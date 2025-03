CIVITAVECCHIA La protesta contro le operazioni di potatura e taglio degli alberi su viale Baccelli e via Roma si allarga, coinvolgendo non solo associazioni ambientaliste ed esperti, ma anche i cittadini. Un cartello affisso su un albero ne è la testimonianza: "Su questo albero è presente un nido attivo, pertanto ai sensi della legge D.Lgs. 157/92 è vietato potarlo”. La segnalazione è stata inoltrata alla Lipu e all’assessorato di competenza, a conferma dell’attenzione sulla tutela del verde urbano. Una mobilitazione spontanea tra i cittadini, preoccupati per l’entità degli interventi in corso, che arriva all’indomani delle dure dichiarazioni di Jacopa Stinchelli (Onda) e della delegata comunale Roberta Galletta.