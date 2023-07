ALLUMIERE - Allumiere si prepara a vivere sabato 8 luglio una giornata "piccante" grazie all'iniziativa proposta dalla Condotta Slow Food della Maremma Laziale in collaborazione con la Fidapa di Tolfa, il Comune di Allumiere e con il bravissimo chef Daniele Orieti. Presso le Cantine del Cardinale si svolgerà, infatti, un convegno sul peperoncino. "Parleremo di peperoncino - spiega il responsabile della Condotta Slow Food della Maremma Laziale, Alessandro Ansidoni - presentando il libro “VIP Very Important Peperoncino” e poi continueremo con la cena sempre sul tema peperoncino locale e internazionale proposta dallo Chef Daniele Orieti”. Del libro “VIP Very Important Peperoncino. Crea “dipendenza” che fa bene alla salute” ” si è già parlato a Santa Marinella su iniziativa dell’Acccademia Italiana della Cucina e prima ancora a Tolfa, in occasione del decennale della locale Fidapa. La presidente della Fodapa di Tolfa, Giuseppina Esposito anche stavolta sta collaborando con la Condotta Slow Food e il Comune di Allumiere nell’organizzazione della serata allumierasca, al ristorante “Le Cantine del Cardinale”, in programma sabato 8 luglio alle 20. A moderare l'incontro sarà il dottor Maurizio De Pascalis che introdurrà due dei tre autori: il professor Francesco Maria Spanò (docente universitario e direttore delle risorse umane della LUISS) e Erminia Gerini Tricarico. Il terzo relatpre ospite sarà invece Massimo Lopez. Ad aprire la serata sarà il sindaco di Allumiere, Luigi Landi. Il libro

“Vip Very Important Peperoncino. Crea “dipendenza” che fa bene alla salute” è edito da Gangemi con il contributo del Pastificio Pirro, azienda calabrese produttrice di eccellenze gastronomiche. Il peperoncino è ormai un’eccellenza del Made in Italy ed è divenuto il condimento più diffuso al mondo dopo il sale. Fu importato in Europa da Cristoforo Colombo e si diffuse immediatamente tra gli orti dei monaci come pianta medicale, ma anche in quelli dell’alta aristocrazia europea come pianta esotica da esporre per la sua bellezza ed originalità. Sabato sera lo chef Daniele Orieti userà tutta la sua fantasia culinaria per proporre un menù eccezionale declinando nel modo migliore questo prodotto e quindi farà assaggiare prodotti locali in piatti nazionali e internazionali. Si va dal formaggio primo sale al peperoncino con miele, focaccia artigianale con crema di `nduja e melanzane e una rivisitazione dell’acquacotta di Allumiere. Poi ci saranno spaghetti alla chitarra dello chef all’arrabbiata con crema di peperoncino sudamericano (chili e aji), un pollo alla peruviana C.T.B. con crema di arachidi piccante e poi un dolce sensoriale come la mousse alle fragole con cioccolato fondente, peperoncino e scaglie di sale Maldon. Lo chef Daniele Orieti è civitavecchiese ed ha un lungo e variegato curriculum: ha infatti maturato grande esperienza nelle cucine dei più prestigiosi ristoranti in Italia e all’estero. Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA