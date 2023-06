ALLUMIERE - Ad Allumiere si lavora per gli ultimi ritocchi in vista della prima edizione di ''Sentieri Fioriti'', una imperdibile manifestazione che mette al centro Allumiere con la sua meravigliosa natura, i suoi stupendi sentieri, i suoi eccezionali produttori locali e gli eccellenti prodotti a km zero. Domenica 18 giugno, infatti, il paese collinare farà da cornice a ''Sentieri Fioriti'', un'iniziativa organizzata e promossa dall'associazione ''Il Cammino dell'allume'' in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Università Agraria e vede la partecipazione di tante associazioni locali che vogliono far riscoprire le tante bellezze del territorio e del centro storico di Allumiere. "Sarà una bellissima occasione per tutti gli amanti del trekking e della buona cucina, perché oltre alle tante possibilità di visitare il nostro territorio - spiega il consigliere comunale Aldo Braccini - per la pausa pranzo e apericena i protagonisti saranno i nostri produttori locali con prodotti bio a km zero. Nella mattinata daremo il via a diversi modi di fare trekking, da quello naturalistico a quello sensoriale, dal trekking a cavallo fino al trekking a 6 zampe ed il someggiato ed anche il trekking il muontanbike. L'arrivo di tutti i percorsi è previsto il piazza Agostino Chigi dove ci saranno ad attendere i nostri prodottori con le loro specialità (acquacotta, mentucciata, carne alla brace, pasta del senatore cappelli, zafferano, dolci e vino locale). Ad intrattenere il tutto ci saranno musica dal vivo, esposizioni artistiche, laboratori e giochi di ogni tipo per bambini e tanto altro. Durante la festa è previsto anche il tanto atteso lancio dall'app ''city Allumiere'', un'applicazione (scaricabile su i tutti i cellulari) che permetterà di avere a portata di mano, non solo tutti i percorsi per il trekking riconosciuti e segnalati dal CAI, ma anche tutte le info necessarie per passare delle piacevolissime giornate ad Allumiere". Tra i partner dell’evento l'Università Agraria, sempre in prima linea per la promozione del paese, dei suoi prodotti e dei suoi produttori. Durante la manifestazione ''Sentieri Fioriti'' l'Agraria collinare sarà anche presente con gli stand dei propri prodotti. Inoltre prepareranno e distribuiranno ''acquacotta'' e ''mentucciata'' con camerieri d'eccezione: gli studenti dell'Istituto Stendhal di Civitavecchia: "Vi invitiamo tutti a venire a mangiare acquacotta e mentucciata che prepareremo al momento con prodotti biologici a km0 - spiega il delegato dell'Agraria, Antonio Vela - fra l'altro il ricavato verrà devoluto all'associazione Adamo e alla Croce Rossa. Non mancate: vi aspettiamo numerosi". Nell'ambito di ''Sentieri in fiore'' si svolgerà anche la prima edizione di "Contrade in fiore" dove gli abitanti si cimenteranno ad abbellire spazi pubblici e privati ed anche lo scorcio più rappresentativo della loro contrada. "Insomma - conclude Braccini - ce n'è per tutti i gusti, ora non resta che venire ad Allumiere per trascorrere una giornata all'insegna della natura, dell'arte e dell'enogastronomia. Troverete tutte le info necessarie sulla pagina Facebook dell'evento".

