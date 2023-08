TOLFA - Prosegue con grandi e tradizionali iniziative il calendario dei festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Egidio. Dopo i concerti della scorsa settimana conclusi con il concerto di Max Petronilli seguito dalla tombolata e dal bellissimo spettacolo pirotecnico in musica. Questa volta la giunta Bentivoglio si prepara a dare al via tutte le manifestazione che contraddistinguono la tradizione tolfetana a partire dalla ''corsa delle cavalle". A Tolfa c’è ancora grande fermento. Da ieri ha preso il via la serie di iniziative e manifestazioni che porteranno al Drappo dei Comuni, che giunge quest'anno alla sua XIV edizione.

A dare il la ai festeggiamenti è stata ieri la Cena di gala a cura dei ristoratori di Tolfa: piazza Vittorio Veneto si è trasformata in un enorme ristorante all’aperto dove i commensali hanno Potito degustare eccellenti piatti tipici locali. Nel corso della serata ci sarà lo spettacolo equestre dell’ospite d’onore Loretta Minellini, virtuosa cavallerizza che è stata protagonista fra l’altro alla Fiera Cavalli di Verona. È stato poi presentato l'assetto della gara di domenica presentando Scuderie e Comuni partecipanti e poi è seguito il sorteggio per gli abbinamenti tra cavalli e i comuni partecipanti. Ohhi, invece, è il giorno della solenne processione che si concludere con l’innalzamento dei globi aerostatici. Venerdì sera, invece, si svolgerà l’elezione di "Miss Drappo 2023", un concorso di bellezza, eleganza e portamento realizzato in collaborazione con la Fidapa locale. Le ragazze in rappresentanza di ciascun comune in gara sfileranno quest'anno con gli abiti dell’atelier Valore Spose di Civitavecchia. A giudicare le ragazze e a scegliere la più bella saranno due giurie: un voto lo esprimerà una giuria di esperti e assegnerà il titolo di Miss Drappo 2023 e un altro voto lo darà la giuria popolare. La manifestazione si terrà nell’anfiteatro della villa Comunale. Oltre alle uscite delle miss ci saranno coreografie e canti, il tutto presentato da Anna Maria Fedeli. Domenica invece sarà la giornata della gara dei cavalli col fantino, che si svolge lungo il Viale d’Italia trasformato in una pista in terra, una tradizione questa attesa da tutti i tolfetani e pure da migliaia di turisti ed appassionati, che trascorrono l’intera durata della corsa a guardare sfrecciare i cavalli che si sfidano, in batterie da due, fino all’ultimo metro, in una spettacolare prova di velocità. La corsa pomeridiana sarà preceduta al mattino dalla corsa dei cavalli con presa degli anelli. Il pomeriggio si aprirà con la sfialata dei sindaci e, infine, alle 16 prenderà il via la corsa in onore di Sant’Egidio. Quest’anno i Comuni del comprensorio che partecipano sono 8: Allumiere, Canale Monterano, Ladispoli, Manziana, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.