TARQUINIA - Prosegue il festival Paesaggi dell’Arte con un fine settimana interamente dedicato alla chitarra: tre concerti magici e sullo sfondo l’eleganza della facciata di S. Maria in Castello più due masterclass dedicate alla chitarra fingerstyle presso il Centro di Aggregazione Giovanile. Il primo appuntamento oggi alle 15, con una masterclass con il chitarrista Claus Boesser-Ferrari, intitolata “Musica, espressione di corpo e mente”. Alle 21.30, si esibirà il quartetto guidato da Giovanni Palombo: Camera Ensemble, una formazione cameristica, ma anche completamente acustica. Domani alle 15 seconda masterclass intitolata “Alla ricerca dell’interplay” e condotta da Claus Boesser-Ferrari insieme a Giovanni Palombo. Alle 19 Claus Boesser-Ferrari si esibirà in concerto presso Santa Maria in Castello. Domenica alle 19, concerto di Marc Ribot.