SANTA MARINELLA - Torna anche quest'anno, per il sesto consecutivo, la rassegna di noir santamarinellese “Delittammare”, di Maura Chegia e Paolo Tagliaferri. Dopo aver ospitato autori di fama nazionale (de Cataldo, Lugli, Vanzina) e aver ascoltato le loro storie, dai fatti del Canaro della Magliana alle avventure di Lolita Lo Bosco, questo 2023 è un omaggio alla città di Santa Marinella e al surf che la rende famosa in tutta Italia. Un cadavere riemerso alla spiaggia Banzai, da inizio al romanzo di Paolo Tagliaferri. Tutti i segreti del film “Un mercoledì da leoni” nel libro “Surf, un mercoledì da leoni” di Francesco Aldo fiorentino e Tommaso Lavizzani. “Ho a cuore la crescita culturale della mia città, e proseguo a impegnarmi nonostante oggi non sia impegnata istituzionalmente - dichiara Maura Chegia, recentemente rimasta esclusa dalle votazioni comunali – quindi vi do appuntamento domenica prossima in piazza Trieste”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA