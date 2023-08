TOLFA - Si svolgerà oggi, a partire dalle 17.30, una delle manifestazioni tolfetane piu rappresentative di Tolfa, ossia: "Lo Spuntino" presso la Villa Comunale. "Solamente la nostra Comunità riesce a trasmettere questo messaggio poetico, valorizzando liberamente le sensazioni e i sentimenti attraverso l'improvvisazione, la rima e la nostra lingua - spiega Adele Natali, presidente del Circolo Poetico Battilocchio - L'incontro avverrà presso la panchina letteraria per poi procedere, in maniera itinerante, per Piazza Nuova, via Roma e terminare a Palazzo Buttaoni mentre, il gruppo di musica tradizionale Tre meno un quarto, con le sue melodie, allieterà tutto il tragitto. Come sempre, in questa particolare e magica atmosfera, i protagonisti non sono solo i poeti, ma anche gli spettatori che, partecipando in maniera conviviale, contribuiscono nel rendere sempre più significativo questo scenario. Il tutto ci riporta alle primordiali abitudini tolfetane quali "la fraschetta" indicante l'osteria che, venditrice del vino locale, avrebbe ospitato gli amanti della metrica e delle declamazioni in ottava. Successivamente ci si dovrà riunirsi presso le piazze più significative, per improvvisare versi che, accompagnati dalla musica, coinvolgevano gli spettatori di passaggio per poi giungere al tradizionale "Lo Spuntino" ricco di quella intensità poetica che, generosamente, offre ai tolfetani e a tutti coloro che si avvicinano ai poeti a braccio e al mondo della poesia. Ogni anno aspettiamo "Lo Spuntino", poiché con lui ogni volta riviviamo le tradizioni, le origini e la storia della nostra comunità colma di quei contenuti da non dover mai dimenticare".