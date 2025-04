CIVITAVECCHIA – Si è appena conclusa con grande successo la XV edizione di Terme in Fiore organizzata dalla Pro Loco Civitavecchia Aps e da Orion Labs S.r.l.s. svoltasi presso il parco Archeologico delle Terme Taurine. La sempre numerosa presenza di pubblico costituisce ormai il successo della manifestazione che attrae gli appassionati del verde e i semplici visitatori grazie alla bellezza del luogo e all’offerta diversificata dei temi proposti nonché dai buoni prodotti del territorio.

Anche questa edizione si è caratterizzata per le grandi emozioni e per l’energia che si è respirata, tra i profumi e i colori dei fiori esposti, la musica e gli approfondimenti tematici di grandi esperti.

L’ormai tradizionale manifestazione che vanta i patrocini morali del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Unindustria Civitavecchia, di Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e di tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il comando della Polizia Locale, di Civitavecchia Servivi Pubblici s.r.l., Schira Trasporti S.r.l., e 3EPC BIO, nonché i numerosi amici della manifestazione, ha confermato il ricco programma previsto, malgrado la giornata a tratti piovosa di sabato.

I 67 espositori venuti da tutta Italia, isole comprese, con grande professionalità e disponibilità hanno dispensato suggerimenti e consigli ai numerosissimi visitatori provenienti da tutto il Lazio, e non solo, interessati all’esposizione e alle altre attività proposte. Molto seguita è stata infatti la conferenza sulle orchidee botaniche tenuta dall’esperta Viviana Lorenzini del vivaio “Lo Scrigno di Nebbia”.

Grande anche la partecipazione ai laboratori didattici e creativi pensati per i bambini dai 3 ai 12 anni, curati dall’archeologa Francesca Regina, così come il laboratorio di bonsai a cura del maestro Luigi Daddi. E per gli adulti le lezioni di pilates e bagno sonoro proposte da Silvia Feliciani e Sergio Starace, e di yoga da Monica Merla.

Un momento davvero emozionante l’incontro musicale con il sax di Marco Musollino. Ben oltre le aspettative sono stati i visitatori che hanno colto l’occasione per un tour alle antiche rovine con Vittorio Tagliani Guida nabilitata della Pro Loco di Civitavecchia coadiuvato da Luca Seidenari.

Davvero soddisfatte le tre organizzatrici per l’ottima riuscita dell’evento, che ringraziano le Autorità istituzionali intervenute.

«Ancora un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Comando della Polizia Locale, a Civitavecchia Servizi Pubblici – ha spiegato la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – e ai volontari dell’associazione Polizia Penitenziaria sezione Civitavecchia per l’importante ed efficace collaborazione durante la manifestazione. Le corse aggiuntive della linea dedicata alla manifestazione hanno permesso di offrire un ulteriore servizio a favore dei visitatori ed un bel biglietto da visita

per la nostra città, mentre i volontari di A.P.Pe. hanno garantito una idonea viabilità in totale sicurezza presso la zona della manifestazione, superando i disagi dovuti alla pioggia di sabato. Un grazie speciale è dedicato agli espositori, che con professionalità, passione, gentilezza e per l’eccellenza dei loro prodotti hanno reso possibili questi due giorni e al numeroso pubblico, ormai affezionato al puntuale appuntamento, che ha risposto positivamente anche per questa edizione. L’organizzazione di Terme in Fiore ringrazia lo staff che ha curato nei dettagli ogni aspetto e intervenuto prontamente per ogni necessità». In particolare la presidente Ciaffi ringrazia di cuore il Consiglio Direttivo e gli infaticabili volontari dell’associazione per la fattiva e preziosa collaborazione, utile alla riuscita dell’evento.

«Terme in Fiore – ha concluso – si è confermata ancora una volta una manifestazione in cui si respira amore, energia positiva, competenza, professionalità, sorrisi, divertimento, natura, storia e bellezza tra le rovine dell’Imperatore Traiano. L’appuntamento per tutti è per il 13 e 14 settembre 2025».