TARQUINIA - Dalle suggestive fontane danzanti, al rock di Mark Hanna Band; dalle colonne sonore dei cartoni animati e dei telefilm anni 70 ed 80 in chiave ska-punk di Miwa Marching Band, a Gli Hotel Supramonte con il loro repertorio dedicato al grandissimo Fabrizio De André. È questo il calendario degli spettacoli e dei concerti gratuiti che animeranno le serate di Sport’n’Roll e Fermento a Tarquinia Lido, con piazza delle Naiadi pronta a trasformarsi dal 3 al 6 agosto in una grande arena eventi. Ad aprire il cartellone, il 3 agosto, dalle 22, lo spettacolo delle fontane danzanti, uno show di luci e colori, con giochi di riflessi, danze di zampilli d’acqua e fuoco. Il 4 agosto, dalle 22, salirà sul palco di piazza delle Naiadi la Mark Hanna Band. Tra i gruppi più conosciuti a Roma, la formazione è guidata da Mark Hanna, cantante, chitarrista, doppiatore, regista, compositore, arrangiatore americano, che vanta oltre quarant'anni di carriera, costellata di collaborazioni con artisti italiani internazionali. Il 5 agosto, dalle 21,45, sarà la volta della Miwa Marching Band, prima protagonista sul lungomare dei Tirreni e poi, dalle 22,30, sul palco di piazza delle Naiadi con “Cartoon party”. Gran finale il 6 agosto, alle 22, con il concerto omaggio a Faber de Gli Hotel Supramonte. La band, riconosciuta dalla Fondazione de André, è nata nel 2013, e si è progressivamente affermata come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica del cantautore genovese, anche per le tantissime esibizioni che si susseguono a ritmi vorticosi. Organizzati da ProLoco e Comune, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive locali, Sport’n’Roll e Fermento daranno il via alle due settimane più attese dell’estate, quelle che portano a Ferragosto e che vedranno anche il Festival Summer Holi 2023, il 13 agosto.