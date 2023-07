S. MARINELLA - Ancora un successo per L’orchestra Uniti per la Musica. Anche quest'anno, nell' incantevole cornice del castello di Santa Severa, è andato in scena il grande spettacolo dell'associazione Uniti per la Musica. L’orchestra di fiati della Perla del Tirreno, mette a segno un altro colpo a suon di note con il suo nuovo programma musicale estivo. L’orchestra di fiati Uniti per la Musica, composta da 40 musicisti del territorio, ha celebrato le notti d’estate con il concerto a lei dedicato dal titolo Notte di Note. Da Sinatra a Morricone passando per le note della dance anni ‘70 degli Abba, Berry White e Carlos Santana. Un passaggio sulle magistrali note del tango argentino di Astor Piazzolla.