TARQUINIA – Sport’n’Roll e Fermento proporranno oggi a Tarquinia Lido una serata inaugurale densa di appuntamenti. Beach volley, padel, crossfit e golf saranno le discipline protagoniste della prima sera. Dalle 21, la spiaggia libera davanti a viale del Tritoni ospiterà fino al 4 agosto il torneo di beach volley organizzato dall’asd Pallavolo Tarquinia. Le esibizioni di ginnastica ritmica e artistica, danza a parkour dell’asd Arteritmica animeranno l’area pedonale di viale dei Tritoni, dalle 21,30. A via Quintiana, al centro Mg Sporting Club, inizierà il torneo di uno degli sport più in voga del momento; il padel. Il tabellone si completerà il 6 agosto, con le finali. Forza, esercizi di mobilità e allenamenti ad alta intensità caratterizzano la disciplina del crossfit, di cui sarà data una dimostrazione a piazza delle Vele, dalle 21, da parte dell’asd Veteran Box Tarquinia. Sempre a piazza delle Vele, dalle 21, sarà allestito un green da golf, con prove e dimostrazioni, a cura del Marina VelKa Golf Club. Piazza delle Vele; dalle 23,15, si esibiranno i ballerini Mattia Purgatori e Michela Ventolini della Royal Talent Academy. Per gli appassionati della birra artigianale l’appuntamento con Fermento è dalle 20 a piazza delle Naiadi, dove dalle 22 si terrà lo spettacolo gratuito delle fontane danzanti, uno show di luci e colori, con giochi di riflessi, danze di zampilli d’acqua e fuoco. Sport’n’Roll e Fermento sono patrocinati e finanziati dal Comune e organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive tarquiniesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA