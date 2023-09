TOLFA - Appuntamento equestre stamattina a Tolfa. Nel paesino collinare la mattinata si aprirà con la quinta edizione del Drappo degli Anelli, una kermesse promossa in sinergia dall'associazione Cavalieri di Tolfa, il Comune e la Pro Loco. Il Drappo degli Anelli, che è stato realizzato dalla bravissima artista locale Silvia Di Silvestro, se lo contenderanno le squadre in rappresentanza dei sette Rioni.

La manifestazione comincerà alle ore 9 avrà luogo la sfilata dei 7 Rioni partecipanti al 5 Drappo degli Anelli in onore del patrono sant Egidio. Apriranno la sfilata due bambine con lo striscione del Comune di Tolfa e a seguire gli sbandieratori e i tamburi sempre del Comune di tolfa, un gruppo di bravi giovannissimi e impegnati formatosi questo anno. A seguire un figurante porterà lo stendardo dipinto dalla Di Silvestro. Poi i protagonisti della manifestazione, cioè i talentuosi cavalieri in sella ai loro cavalli; dietro a loro i presidenti dei Rioni con le autorità. I cavalieri partecipanti sono 42, cioè 7 per ogni Rione.

Per il Rione Sughera Pierluigi Papa, Marta Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa, Daniele Piermarini, Alessia Mellini; per il Rione Poggiarello Stefano Olivetti, Moreno Olivetti, Chima Fabrizio, Emiliano Marini, Giulia Caparbi e Marcello Spolverini. Per il Rione Lizzera: Livio Santoni, Guido Pieragostini, Valentina Gaudenzi, Matteo Sorci, Valerio Mita, Luca Mariani. Per il Rione Cappuccini Mirko Guiducci, Stefano Perfetti, Giulio Onori, Umberto Velotti, Fabio Cozzolino, Alfredo Stampigioni. Per il Rione Casalaccio Dario Cascianelli, Alessandro Cascianelli, Fabrizio De Carolis, Fabio Porchianello, Angelo Volpi, Marco Quatrini. Per il Rione Rocca: Fabrizio Fronti, Alberto Perfetti, Marco Santacroce, Riccardi Fracassato, Fabio Lucenti e Cristian Carloni. Quest'anno per la prima volta partecipa una squadra in rappresentanza della frazione di Santa Severa Nord, il Rione Battaglione con Francesco Fiorucci, Luca Buzzi, Andrea Ortenzi, Massimo Ortenzi, Valerio Cappelletti Walter Pesci. I giudici di gara sono i componenti dell'associazione "Cavalieri di Tolfa". Speaker della manifestazione la competente Lucia Tagliani. La gara inizierà alle ore 10. La gara si svolgerà in un mance per cavaliere, che deve percorrere nel minor tempo possibile la dirittura delineata dalle fotocellula dove troverà un susseguirsi di anelli (5) da infilare: sono questi che determinano gli abbuoni da sottrarre al tempo di gara. Al termine della performance di tutti e 42 i Cavalieri verrà assegnato il Drappo al Rione vincitore, inoltre l'associazione offre un premio per il "Migliore Cavaliere" in assoluto. Da rilevare che vince il Rione che ha il tempo minore (sommando i tempi dei vari cavalieri del Rione). "Ogni anno è sempre più coinvolgente questo Drappo - spiega la presidente dell'associazione Cavalieri Tolfa, Elisabetta Marini - abbiamo sempre più richieste di partecipanti e per questo noi siamo felicissimi. Per questo motivo ringraziamo l'amministrazione comunale, in particolare modo la nostra sindaca, Stefania Bentivoglio, la Proloco per la grande disponibilità ed i Rioni per la grande partecipazione e collaborazione".