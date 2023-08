S. MARINELLA - Il mare e le sue creature, le sue forme, i colori e le sue fragilità. Questo il tema dell’incontro “Laudato sii mi Signore per Sor’acqua”, che si è tenuto nella sala della Chiesa di San Giuseppe, organizzato dalla Diocesi di Porto Santa Rufina e dal vescovo monsignor Gianrico Ruzza. Presenti la vicesindaca Roberta Gaetani, l’assessore Gino Vinaccia e il consigliere Alessio Manuelli. Presente anche il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, i comandanti della Capitaneria di porto di Civitavecchia, di Santa Marinella e di Montalto di Castro. Hanno introdotto la conferenza Don Salvatore e Don Eduardo, che hanno sottolineato come il nostro mare abbia bisogno di maggiore attenzione da parte della comunità, riportando le parole di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sii, l’importanza della biodiversità e del vivere in armonia con la Terra. “La plastica è in aumento negli oceani e nei mari e sta minacciando la sopravvivenza di molte specie viventi – ha detto Don Salvatore - dobbiamo vivere con gioia e prenderci cura del nostro pianeta, rispettandolo e vivendo in armonia con l’ambiente”. L’incontro è stato guidato da Vittorio Gradoli presidente dell’Assopaguro di Montalto, che ha introdotto il professor Giuseppe Nascetti, ordinario di Ecologia all’Università La Tuscia e direttore del centro Ittiogenico delle Saline di Tarquinia.