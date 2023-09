SANTA MARINELLA – “Questa sera ho assistito ad una fantastica esibizione della Banda Comunale Uniti per la Musica. Una rappresentazione musicale eccezionale alla straordinaria presenza di quasi mille spettatori che hanno applaudito tantissime volte e ripetutamente la bravura dei musicisti. I complimenti vanno ovviamente al maestro, all’ animatore e promotore Felice Napolitano, nonchè a tutti i musicisti. Voglio anche ringraziare la Regione e la società Lazio Crea per aver promosso al castello di Santa Severa un cartellone di alto livello”. L’orchestra “Uniti per la Musica”, composta da 40 musicisti del territorio, ha celebrato anche Le Notti d’Estate con il concerto a lei dedicato dal titolo “Notte di Note”. Da Sinatra a Morricone passando per le note della Dance anni ‘70 degli Abba, Berry white e Carlos Santana. Un passaggio sulle magistrali note del tango argentino di Astor Piazzolla. Gli arrangiamenti per orchestra di fiati diretti da Emilio Casadei sotto la direzione artistica di Alessandro Aureli, hanno emozionato i presenti. Musica come linguaggio universale per unire i cuori. Musica come elemento di amore ed amicizia. Questi sono i principi che non si stanca mai di ricordare il direttore tecnico della “Uniti per la Musica Felice Napolitano. “Lavoriamo con molta dedizione tutto l’anno per dare il nostro contributo alla cultura per rendere la musica accessibile a chiunque ne voglia usufruire”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA