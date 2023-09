SANTA MARINELLA - Il Comune, si è aggiudicato il bando regionale “Fish and Wine”. L’evento, si svolgerà da oggi nel centro storico, specificatamente in Piazza Trieste, Via Roma e la Terrazza del Porticciolo, con la presenza di stand enogastronomici del territorio, dove sarà possibile degustare vini e prodotti tipici locali. “In pochi giorni siamo riusciti a predisporre un progetto – afferma il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella – del quale attendiamo una risposta positiva dall’evento, che rappresenta un connubio importante per lo sviluppo turistico enogastronomico, sempre più in voga negli ultimi anni e che, siamo sicuri, sarà in grado di attrarre molti visitatori nella splendida cornice del centro storico. Ringrazio i tecnici che ci hanno permesso di predisporre in brevissimo tempo tutti gli atti necessari all’attuazione di questo appuntamento”. “Abbiamo partecipato con decisione a questo bando proposto da Arsial – prosegue il delegato al marketing territoriale Paola Fratarcangeli – e ci siamo aggiudicati il relativo contributo per l’organizzazione di questo importante evento che unisce la valorizzazione del territorio e l’enogastronomia, coinvolgendo gli operatori della ristorazione locale, i pescatori e di produttori di vini del territorio. Siamo un luogo che vanta innumerevoli peculiarità, storiche, archeologiche, culturali ed in questo caso enogastronomiche e il suddetto progetto può essere considerato senza dubbio come una start up da riproporre nei prossimi anni per proseguire il grande lavoro di valorizzazione del territorio intrapreso dalla sottoscritta e dall’amministrazione comunale”. “L’idea di congiungere l’enogastronomia alla valorizzazione delle bellezze culturali di Santa Marinella - conclude Massimo Castellani – è stato il principio cardine che ci ha ispirati alla stesura di questo progetto con il quale il Comune è riuscito ad ottenere un contributo, che ribadiamo, sarà interamente investito nella comunità ed in coloro che parteciperanno attivamente a questa due giorni di appuntamenti nel centro storico, completamente gratuiti per la cittadinanza e che, saranno utili soprattutto a conoscere specie ittiche locali poco commercializzate ed assaggiare ottimi prodotti locali quali vini e cibo a kilometro zero. Mia auguro, come già specificato dai rappresentanti istituzionali, che questo possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti da ripetere e consolidare nel tempo”.