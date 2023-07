TOLFA - È partito da ieri a Tolfa un lungo weekend ricco di iniziative per tutti i gusti. Da ieri il Rione Sughera, in collaborazione con il Comune di Tolfa, la Pro Loco locale e Tolfama – Festival internazionale delle arti improvvisate, all'interno della Villa Comunale, ha aperto i battenti della ''Sagra del Tartufo'', evento culinario imperdibile per gli amanti del tartufo nero, in particolare dello scorzone che cresce naturalmente in molte aree dei Monti della Tolfa e che proseguirà oggi fino a tarda notte. La Sagra del tartufo è nata con l’obiettivo "di promuovere il territorio di Tolfa attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali", è poi diventata negli anni un evento imperdibile per coloro che desiderano immergersi nell’aroma e nel gusto inconfondibile di questa prelibatezza culinaria. Stasera (a partire dalle 20) aprirà lo stand enogastronomico per degustare gli eccellenti piatti della cucina tradizionale tolfetana: pasta al tartufo, uova con tartufo e dolci tipici; è previsto inoltre un menù per vegetariani e per bambini. Da ieri ha anche preso il via "Tolfama 2023" che ha visto tantissimo pubblico allo spettacolo di stand up comedy “C’è Figa”. Molto apprezzato e partecipato anche il concerto degli Audio Magazine. Oggi improvvisatrici ed improvvisatori da tutto il mondo, artisti, musicisti, artigiani ed artisti di strada da tutta Italia, porteranno nelle suggestive strade del centro le proprie street performance di improvvisazione, i propri show ed i propri prodotti artigianali. I Workshop tenuti da artiste/i di fama internazionale tra cui Matías Avaca (Nuova Zelanda), Marta Borges (Portogallo), Pedro Borges (Portogallo), Beatrix Brunschko (Austria), Fredrik Pettersson (Norvegia), Mari Rinaldi (Italia), Mari Gallo (Italia), Antonio Amadeus Pinnetti e Viola Margaglio (Italia) si trasformeranno in spettacoli “Site Specific”, denominazione inglese che sta per “specifico di un sito, di un luogo”. Le performance, infatti, prenderanno vita a partire dalle caratteristiche naturali, archeologiche ed architettoniche di Tolfa e regaleranno al pubblico risate e forti emozioni. FILa festa proseguirà stasera dalle 20 con la cena del Rione Sughera e poi si ballerà con la musica dance/commerciale di Dj Patax. Da non dimenticare che fino a domenica c'è il mercatino artigianale. Domani 9 luglio alle 16 il Rione Sughera, insieme all’ASD Tolfa Calcio, organizza il Memorial “Gabriele Ferlicca”, un torneo di calcio balilla a coppie presso l’Unione Sportiva Tolfa in Largo Donatori del Sangue per ricordare un eccezionale giovane strappato troppo prematuramente alla vita, ma che ha lasciato nella sua famiglia e in tutti quelli che lo hanno conosciuto un segno indelebile. A conclusione del ricco weekend domenica sera alle 21, presso la Villa Comunale, un avventuroso viaggio musicale per ripercorrere le amate note dei brani indimenticabili degli anni '60 -'70 e '80 con la travolgente band: ''Odissea'' composta da Luciano Lotti, Mino Bosco, Giancarlo Copponi, Eugenio Montagnani e Augusto Gobbi.