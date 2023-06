ALLUMIERE - L'infiorata di Allumiere ha affascinato turisti e residenti. Si è respirato un forte senso di religiosità, di preghiera e di comunità. Anche quest'anno gli allumieraschi si sono superati e per le strade del paese hanno realizzato meravigliosi allestimenti (altarini) per onorare la festa solenne del Corpus Domini. Per ore tanti volontari di ogni età hanno lavorato alacremente rendendo ancora più bello e suggestivo il paese. Per la festa del Corpus Domini il parroco don Roberto Fiorucci ha celebrato la Messa Solenne alla presenza di tantissimi fedeli nella chiesa parrocchiale. Al termine della Celebrazione Eucaristica si è snodata fra ali di folla la processione che è stata aperta dalla croce; a seguire c'erano come ogni anno i bambini della Prima Comunione e poi gli ''angioletti'' tutti bellissimi.

Dietro a loro il il ''baldacchino processionale'' che é stato portato a turno dai rappresentanti delle sei Contrade del paese.

Ha presieduto la solenne processione don Augusto Baldini che, insieme a don Herbert Djibode, aveva concelebrato la messa officiata dal parroco don Roberto Fiorucci.

Per il secondo anno consecutivo la processione del Corpus Domini é tornata al percorso tradizionale, quello cioè con tutti gli "altarini" (otto) preparati nei rioni del paese. In ognuno di questi ''altarini'' don Augusto ha impartito la benedizione eucaristica con l'ostensorio contenente il Santissimo Corpo di Cristo a tutti gli abitanti del rione. La processione é stata accompagnata in maniera perfetta dalle note della banda musicale "Amici della musica" diretta dal maestro Manuel Pagliarini. Tante le autorità civili e militari del paese, tra cui il sindaco Luigi Landi, che hanno seguito la processione, unitamente al popolo dei fedeli. La processione si è conclusa con la benedizione solenne all'interno della chiesa. Soddisfatto il parroco don Roberto per la partecipazione e per il buon esito della processione. "Un plauso va a tutti coloro che ne hanno curato l'allestimento per la bravura dimostrata dalla bellezza degli altari - spiega don Roberto - un ringraziamento particolare al corpo della Polizia Municipale e alla Protezione Civile per il servizio d'ordine che ha garantito la sicurezza della processione, così come alle Contrade per la collaborazione fornita".

