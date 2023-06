ALLUMIERE - Presentato ufficialmente ieri il prestigioso ''Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere''. Il Comune di Allumiere, rappresentato dal sindaco Luigi Landi e l’assocazione Amici della Musica con la presidente Stefania Cammilletti e il maestro direttore Manuel Pagliarini, ieri mattina hanno presentato presso la Fondazione Cariciv l’edizione 2023 del ''Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere'', un evento straordinario dedicato alla valorizzazione della musica marziale e alla scoperta di nuovi talenti nel campo della composizione che si terrà sabato alle 18 presso il palazzo camerale. La presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ Gabriella Sarracco ha ospitato la delegazione collinare per presentare questo prestigioso evento che è divenuto ormai un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale e ogni anni di più vede aumentare i partecipanti da ogni parte del mondo. Questo concorso è cresciuto talmente tanto che attualmente rappresenta un'importante opportunità per musicisti provenienti da tutto il mondo di condividere la loro creatività e la loro passione per la musica è,in particolare, per le marce. Allumiere, nota per la sua ricca tradizione musicale e il suo patrimonio culturale, si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per gli amanti della musica e dell'arte. "L'obiettivo del Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere è quello di - spiegano la presidente Stefania Cammilletti e il maestro direttore Manuel Pagliarini - promuovere l'innovazione e la diversità nella composizione di marce, incoraggiando nuove idee e approcci creativi. Siamo entusiasti di accogliere partecipanti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di far conoscere le loro opere a una giuria di esperti e al pubblico internazionale. In questa occasione, desideriamo ringraziare la Fondazione CARICIV per il prezioso contributo alla realizzazione di questo evento. Il sostegno generoso della Fondazione e della sua presidente, Gabriella Sarracco, ha reso possibile l’edizione di un concorso di alto livello che offre ai partecipanti l'opportunità di far parte di una comunità artistica globale e di mettere in mostra il proprio talento". A promuovere l'evento il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, il quale ha sottolineato: “Il Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere sarà una celebrazione della creatività e dell'eccellenza musicale. La giuria, composta da musicisti e compositori di fama internazionale, valuterà le opere dei partecipanti alla luce della loro originalità, maestria compositiva e impatto emotivo. Sarà un'occasione unica per gli artisti di farsi notare e di ricevere un riconoscimento per il loro talento. Invitiamo tutti gli appassionati di musica marziale e gli amanti dell'arte a partecipare a questo evento straordinario. Il Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere rappresenta un'opportunità per immergersi nell'affascinante mondo della composizione e per scoprire nuove melodie che emozionano e ispirano".

Soddisfazione è stata espressa da Stefania Cammilletti presidente dell’associazione Amici della Musica, dal maestro-direttore Manuel Pagliarini e dai maestri Somadossi, Huben e La Serra Ingrosso. L’associazione organizzatrice ha ricordato con emozione Rossano Cardinali, ideatore dell'evento e recentemente scomparso. “E’ una persona a cui la comunità di Allumiere - hanno concluso il sindaco Landi, la presidente Cammilletti e il maestro Pagliarini - e l'associazione musicale devono tanto”.