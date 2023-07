ALLUMIERE - Grandi applausi e partecipazione da parte del pubblico per la grande serata di danza che si è svolta lo scorso venerdì 30 giugno e che ha visto esibirsi magistralmente per la seconda volta le allieve della scuola di danza "New Dance Evolution Center" della professoressa Isabella Superchi.

La serata ha dato il via ai festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes presso la Contrada La Bianca. Non tutte le allieve erano presenti, la scaletta del Saggio-Spettacolo, quindi, è stata modificata, e sono state tolte alcune coreografie, ma nonostante tutto, le allieve dalla più piccola alla più grande, hanno ricevuto tantissimi complimenti dal pubblico che ha applaudito con calore ancor prima che finisse ogni coreografia.

L'insegnante Isabella Superchi non può che essere soddisfatta del lavoro svolto e dell'impegno e la determinazione che le allieve mettono durante l'anno.

A conclusione della serata, erano presenti l'assessore Romina Scocco che ha ricordato al pubblico presente che "questa collaborazione e la presenza della scuola di Isabella è ormai un punto fermo che va avanti da moltissimi anni". Anche la professoressa Isabella Superchi ha voluto sottolineare che, "per la scuola, è un piacere esibirsi ogni anno per i festeggiamenti nell'anfiteatro, un luogo molto intimo e familiare".

Anche il Sindaco Landi è stato presente all'evento ed ha ricordato i vari appuntamenti della stagione estiva, poi ha salutato il gentile pubblico e tutte le allieve della scuola, nonché i genitori sempre presenti, dando loro appuntamento al prossimo anno.

La New Dance Evolution Center dà appuntamento il 9 agosto in piazza della Repubblica ad Allumiere.

