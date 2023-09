ALLUMIERE - Ad Allumiere prosegue la rassegna "Sensi Naturali". Per tutta la giornata si svolgeranno varie iniziative imperdibili e tra questi il primo "Naturalis Itinere". Il momento topico di questa giornata: è quello con le "Geosservazioni e altre storie" e la passeggiata nella faggeta abissale. L'evento è gratuito e si terrà presso il Monumento Naturale Il Faggeto di Allumiere alle ore 10. "Sensi Naturali" è ideato e realizzato dal "Museo Archeologico Naturalistico A. Klitsche de La Grange: sotto la direzione artistica la direttrice del museo Lucina Giacopini, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura, l’Ufficio Ambiente e il Servizio Civile Internazionale. Main partner di tutta l’iniziativa è Regione Lazio ed ENEL, partner IncontrArte. Per il secondo anno la Rassegna si avvale del contributo dei partner tecnici come Ercolani Bros nonché del sostegno di numerosi esercenti locali.