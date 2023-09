TARQUINIA – Partita la nuova stagione agonistica del Basket Pegaso Tarquinia. La società cestistica della cittadina tirrenica si appresta a vivere un anno molto importante per un triplice motivo. Il primo è la collaborazione con le squadre di Monte Romano e Montalto di Castro. “Si chiameranno Basket Pegaso Montalto di Castro e Basket Pegaso Monte Romano, ma manterranno la loro autonomia gestionale – sottolinea la dirigenza del Basket Pegaso Tarquinia -. L’accordo rafforza la nostra struttura organizzativa con due società del territorio e consentirà alle squadre di essere ancora più competitive”. Il secondo è la celebrazione dei 50 anni di attività. “Dalle prime partite giocate nel campetto all’aperto del duomo di Tarquinia, nel 1973, a oggi – prosegue la dirigenza -. A dicembre, organizzeremo una mostra fotografica che racconterà le imprese, i giocatori e i momenti più belli della nostra storia sportiva”. Il terzo è una prima squadra pronta a vivere un campionato da protagonista. Accanto ai confermati Matteo Sileoni (guardia), Tiziano Pazzaglia (centro), Adriano Galli (play), Alessandro Timperi (guardia), Filippo Cimò (ala), Gabriele Salzone (centro), ci saranno i quattro acquisti Simone Rogani (ala), Pietro Nanu (play), Andrea Venuto (guardia) e Dario Del Monte (ala). A completare la rosa ma con possibilità di insediare il posto anche ai più esperti il nucleo di giovani formato da Simone Fraticelli (play), Matteo Bordi (ala), Luca Matteucci (centro), Mattia Serafini (centro) e Danilo Amantini (ala). “È una formazione competitiva che, crediamo, darà tante soddisfazioni ai nostri tifosi che riempiranno ogni venerdì sera il palazzetto dello sport – conclude la dirigenza del Basket Pegaso Tarquinia -. Abbiamo riconfermato coach Alessandro Marra, dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. Con lui ci saranno il team manager Gianluigi Cialdi, nostra persona di fiducia che cura il mercato e i rapporti all’interno della squadra, e l’insostituibile Luigi Timperi, dirigente accompagnatore di lunga data. Crediamo di avere tutte le possibilità di fare una stagione al vertice per puntare alla promozione alla serie superiore”. Oltre alla prima squadra, scenderanno in campo altre dieci formazioni: l’under 17, l’under 15, l’under 14, l’under 13, gli esordienti 2012, gli aquilotti 2013, gli aquilotti 2014, gli scoiattoli 2015, gli scoiattoli 2016 e i pulcini 2017-2018, con la probabile aggiunta di una squadra femminile 2010-2011-2012.