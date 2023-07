CIVITAVECCHIA – «Chiediamo al comune e al sindaco Ernesto Tedesco di intervenire al più presto sul parco di Boccelle Baden Powell».

Inizia così una nota degli abitanti di Boccelle che si rivolgono al primo cittadino e al Pincio più in generale per un’intervento che possa ridare decoro all’aria.

«Da circa 15 giorni i lampioni sono spenti – proseguono -, tutto il parco è completamente al buio, ciò comporta non pochi problemi ai residenti favorendo maggiormente l'ingresso di giovani ragazzi che completamente senza alcun rispetto per i residenti sostano nel parco facendo chiasso nelle ore più disparate, dalle 23 in poi fino ad arrivare anche alle prime ore del mattino, 2 - 3 svegliando soprattutto gli abitanti adiacenti al parco con conseguenti ripercussioni, notti insonni e difficoltà nell'affrontare a poche ore una giornata lavorativa. Esposta la problematica del quartiere chiediamo al Sindaco la chiusura del parco nelle ore notturne e il ripristino dell'illuminazione poiché il parco è in totale abbandono e i residenti sono arrivati al limite della sopportazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA