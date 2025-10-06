CIVITAVECCHIA – Si è svolto ieri mattina, nel cortile dell’oratorio Don Bosco dei Salesiani, l’Open Day del progetto Ermes, che ha ufficialmente dato il via alle sue attività sul territorio. Una giornata di festa e condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e famiglie, accolti dal nuovo parroco, don Alessio, che oggi guida la comunità.

Il programma si era aperto alle 10 con la celebrazione della Santa Messa, seguita da una colazione comunitaria e da momenti di socialità vissuti insieme nel cortile dell’oratorio. L’atmosfera festosa ha fatto da cornice alla presentazione delle numerose opportunità gratuite offerte dal progetto, pensate per gli adolescenti e per le loro famiglie. Durante l’Open Day sono state illustrate le diverse iniziative che prenderanno vita a Civitavecchia: dallo Spazio Ermes, sportello di ascolto psicologico per ragazzi, all’Officina Ermes, laboratorio di confronto e creatività per adolescenti. Grande attenzione anche allo sport, con lo Sport Lab Ermes, e al coinvolgimento delle famiglie, protagoniste degli incontri del Focus Famiglie Ermes. Non mancano i laboratori teatrali, raccolti sotto il titolo Ermes on Stage, che offriranno ai giovani un’occasione per esprimersi e sperimentarsi sul palcoscenico.

Il progetto Ermes, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini e attivo nei Comuni di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella, nasce con un obiettivo ambizioso: contrastare la povertà educativa minorile, rafforzando la rete educativa locale e accompagnando i ragazzi dai 13 ai 18 anni nei loro percorsi di crescita personale.