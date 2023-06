CIVITAVECCHIA – Brutta sorpresa questa mattina al mercato per gli operatori che avrebbero dovuto montare i proprio banchi. Prima di procedere alla sistemazione, infatti, hanno dovuto ripulire l’area da sacchetti della spazzatura lasciati in zona. «In attesa tra l’altro della messa in sicurezza delle Carcerette che non ci fa certo stare tranquilli – hanno tuonato – siamo spesso costretti a raccogliere rifiuti e quant’altro lasciato in una zona di cui, ancora purtroppo, non si capisce bene l’importanza».