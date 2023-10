CIVITAVECCHIA – Valeria Restante premiata a Cosenza per il suo racconto “Maglietta rosa” nell’ambito del concorso letterario per narrativa breve "La Compagnia" in memoria di Riccardo Sicilia. «Ho portato a Cosenza - ha commentato - il cuore grande, generoso e silenzioso della mia amata Civitavecchia. Il potere della scrittura ha diffuso semi piccoli e preziosi. Si schiuderanno e fioriranno nuovi contatti e collaborazioni. Ci sarà un seguito. Anche solo per un semplice confronto. E soprattutto ci sono state emozioni. Grazie all'Andos e all'associazione 'Amici della Darsena Romana' che sono state fonti di ispirazione. Con la speranza di una corretta divulgazione». Il premio speciale è stato assegnato dall’associazione Oncomed di Cosenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA