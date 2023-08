CIVITAVECCHIA – Un litorale preso d’assalto, da piazza Verdi a lungoporto Gramsci, locali pienissimi, gente a piazza della Vita, seduta all’anfiteatro della Marina, e a godersi lo spettacolo, per la prima volta dopo tanti anni, dalla terrazza Giovanni Paolo II – terrazza Guglielmi – con affaccio sulla piazza. Un bel colpo d’occhio quello di ieri sera a Civitavecchia, in occasione del ferragosto. Dalle 23.30 tutti con il naso all’insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico, l’ultimo organizzato da questa amministrazione, considerate le amministrative del prossimo anno. Peccato che il tempo abbia giocato però un brutto scherzo: a causa probabilmente del clima di ieri sera, con l’aria praticamente ferma, è stato il fumo il protagonista dello spettacolo, con i fuochi spesso coperti o dal colore fortemente attenuato. Alla fine però un applauso ha chiuso la serata.