CIVITAVECCHIA – «Ecco di nuovo un giorno di caos perfetto, che neanche a studiarci sopra, si riuscirebbe a fare di meglio». Inizia così Remo Fontana, del gruppo civico indipendente Sicurezza e decoro urbano, riferendosi a quanto sta accadendo da un paio di giorni su viale Nenni, dopo che la strada, nei mesi scorsi, era stata chiusa a singhiozzo con transenne carenti di segnaletica stradale, per lavori sulla condotta idrica che durarono qualche decina di giorni, provocando grossi disagi alla circolazione stradale. «Oggi è chiusa la corsia di marcia in direzione monte/mare, mentre ieri, quella opposta. La foto – ha spiegato Fontana – è stata scattata in un momento di apparente tranquillità, perché specie negli orari di punta e di entrata ed uscita dalle vicinissime scuole, nonchè in occasione delle centinaia di persone che soprattutto, intorno alle 8, scendono dal popoloso quartiere di San Liborio e che escono dall’altrettanto affollata zona di piazzale Capolinaro, sia per accompagnare i propri bambini a scuola, che per recarsi al lavoro, il caos perfetto è fatto. Viale Nenni, come detto, oggi chiuso in direzione mare, così come pure, negli orari anzidetti, via Montanucci, per la presenza del grosso plesso scolastico, così che le auto, letteralmente impazzite a causa dei due improvvisi blocchi stradali, sono costrette ad incanalarsi in una sorta d’imbuto sulla strettissima via Oriolo, zigzagando, tra le auto in dubbia sosta, creando un serpentone che procede a rilento, tra scooter che sorpassano sia a destra che a sinistra. Se qualcuno avesse pianificato al tavolino una cosa del genere, probabilmente, non sarebbe riuscito a fare di meglio e senza l’apparente presenza di alcun controllo e di agenti preposti a disciplinare il traffico, che avrebbero certamente reso più sicura la circolazione stradale. Ci chiediamo perché e per l’ennesima volta, in occasione di lavori su questa importante e vitale arteria viaria, non sia stato realizzato un doppio senso di marcia sulla semi-carreggiata che al momento non è interessata dai lavori, stante che le dimensioni della strada, lo avrebbero certamente consentito. Se necessario magari, vietando la sosta sullo stesso tratto stradale utilizzato e volendo, per ulteriore sicurezza – ha aggiunto - ponendo dei divisori stradali anche per mezzo di coni stradali, su tutta la mezzeria della strada utilizzata, dividendo così anche otticamente le due corsie di marcia venute a crearsi, così da garantire ulteriore sicurezza e non ingenerando confusione tra gli utenti della strada. Come sempre, basterebbe essere lungimiranti, le soluzioni ci sono e non sono poi così difficili e costose da adottare, noi continuiamo a proporle, al fine di rendere più sicura, ordinata e decorosa, la nostra città».