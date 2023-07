CIVITAVECHCIA – Salute, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro. Grazie all’intervento dell’associazione Ruben Ciarlanti Aps, infatti, ieri è stato installato un defibrillatore all’interno dell’officina della società Cam Power di Civitavecchia.

Sin da subito si è creata una significativa sinergia tra l’associazione e la società; una sinergia che ha permesso l’installazione del defibrillatore e la realizzazione di un corso fra i dipendenti della stessa società al fine di essere in grado, in caso di bisogno, di farne un corretto utilizzo. Nel corso della consegna del defibrillatore, l’associazione ha ringraziato la società per il contributo elargito, auspicando che quanto fatto dalla Cam Power possa essere da sprono anche ad altre attività del territorio.

La collaborazione tra i due soggetti permetterà anche la realizzazione di un concerto, che si svolgerà il 29 luglio a Blera, che vedrà sul palco Alberto Rocchetti e i Doppio Senso e di cui la Cam Power sarà il main sponsor della serata; un concerto che avrà la doppia finalità di ricordare Ruben Ciarlanti e di permettere la raccolta di fondi per l’acquisto di altri defibrillatori.

In chiusura della cerimonia di consegna, l’associazione ha ricordato le prossime installazioni di nuovi defibrillatori che avverranno a Vetralla, Blera e Viterbo (tutte entro il mese di luglio), mentre la società ha garantito all’associazione il massimo sostegno alle iniziative che saranno intraprese, che vedranno protagoniste soprattutto le scuole e gli impianti sportivi.