TOLFA - Grande successo a Tolfa per le tante iniziative che hanno animato il paese da venerdì a domenica. Quello appena trascorso è stato un fine settimana all'insegna della tradizione, della convivialità, della cultura, della musica, dei valori dell'associazionismo e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali locali grazie alla amata e tradizionale ''Sagra del Prosciutto, dei prodotti tipici locali e dell'artigianato della Catana'' (che anche quest'anno è stata apprezzatissima) e l'emozionante ed intensa tre giorni di festeggiamenti per onorare il Centenario di attività del Gruppo Scout Tolfa 1. Gli Scout di Tolfa in questi anni sono stati un punto di riferimento importante per tantissimi bambini e giovani e sono stati promotori di messaggi educativi, azioni prosociali di servizio alla comunità tolfetana e di interventi sostenibili a difesa e salvaguardia del territorio. "Ringraziamo i numerosi volontari e le associazioni cittadine, i commercianti, i ristoratori e i musicisti che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa - spiega l'assessora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo di Tilfa, Tomasa Pala - ancora una volta Tolfa dimostra di essere una grande Comunità impegnata e solidale che sa accogliere, stimolare curiosità e catturare attenzione". Molto molto apprezzata la bella novità di questa edizione 2023 della "Sagra del Prosciutto": nell'ambito della manifestazione tolfetana si è svolto il gemellaggio con la "Sagra del Melone", che si terrà dal 21 al 23 luglio nella frazione delle Due Casette, dove da sempre si coltivano tra i migliori meloni. Eccezionale quindi i connubio fra l'eccezionale prosciutto collinare e I fantastici meloni ceriti. Per i ceriti della frazione delle Due Casette l'obiettivo era di valorizzare un prodotto che da sempre viene coltivato nelle loro campagne. Giuseppe De Angelis, produttore di melone (e non solo) da sempre., spiega: “È stata una grande soddisfazione far assaggiare i nostri meloni e vedere la gente sorpresa dalla bontà del nostro prodotto". Il presidente della Proloco Due Casette, Massimo Pompa, invece sottolinea: "Avevamo voglia di fare “rete” coi paesi confinanti e abbiamo iniziato da questa bella iniziativa . Ci siamo dati da fare tutti uniti per portare alto il melone delle Due Casette e di Cerveteri”. Presente a Tolfa anche il consigliere comunale di Cerveteri, Gianluca Paolacci: "L’amore che abbiamo per il nostro territorio, ci porta sempre a creare occasioni per far crescere e valorizzare tutto ciò che il nostro meraviglioso territorio ci offre. Abbiamo cercato, voluto e fatto questo gemellaggio, grazie al sindaco Stefania Bentivoglio, che ha subito capito e compreso lo spirito con il quale ci siamo presentati e che speriamo sia solo l’inizio di una serie di collaborazioni che porteranno solo benefici al nostro territorio di Cerveteri. Dal 21 al 23 luglio ci sarà la ''Sagra del Melone e fiera dell’Agricoltura" e tanti sono i comuni confinanti che hanno già dato la loro disponibilità e noi li ospiteremo per valorizzare sempre di più le bellezze e le bontà dei nostri ricchi e meravigliosi spazi".

