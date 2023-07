ALLUMIERE - Il countdown è partito e ormai tutto è pronto per la seconda edizione del grande è importante concorso canoro "Insieme in Musica" che si terrà venerdì 7 luglio alle 21 nel piazzale Cesare Moroni.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna, quindi, nell'ambito della ''Sagra del cinghiale e dei Sentieri dell'allume'' grazie al direttivo della Contrada Ghetto ''I sieme in musica''. Nell'ambito della festa della Contrada giallorossa presieduta da Giovanni Superchi sarà di nuovo festa con questo bellissimo concorso canoro perfettamente organizzato e curato per la seconda volta dal bravissimo direttore artistico Max Petronilli, noto cantante e insegnante di canto. "Sono molto felice di questa conferma così come sono felice del risultato in termini di iscrizioni - spiega Max Petronilli - sono sempre più convinto che sia un ottimo modo per creare nuove opportunità, per chi ama cantare, di potersi esibire di poter quindi crescere sia artisticamente che umanamente. Ho coinvolto da direttore artistico alcuni dei miei amici, ma soprattutto grandi professionisti, per la giuria di qualità che hanno risposto con grande disponibilità, saranno presenti Eleonora Bernabei musicista cantante, Fabio Caponi bassista e contrabbassista, Anthony Caruana compositore, scrittore e musicista, Irene Gargiulli cantautrice, Stefania Bentivoglio musicista e direttore d'orchestra nonché sindaco di Tolfa e Maestro della Banda G. Verdi di Tolfa, Laura Gurrado musicista, compositrice e direttore del Coro Bimbi di Civitavecchia. Confermato anche quest'anno con il benestare anche per le prossime edizioni grazie a Mariella Filippo ed Elena, il ''Premio della Critica'' in ricordo di Flavio Mazzocchi, grande ed indimenticato musicista Civitavecchiese". Durante la serata verrà anche attribuito un premio della Stampa, scelto dai giornalisti che saranno presenti alla serata. Intre verrà assegnato il.premio ''Simpatia'' che sarà attribuito direttamente dai cantanti stessi che parteciperanno al concorso". L'organizzazione tutta, dal presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi, al comitato direttivo, al Direttore Artistico come sempre ci tengono a sottolineare che: Non vogliamo togliere spazio ad altre manifestazioni - ma vogliamo aggiungere un'opportunità in più per dare visibilità, nel nostro piccolo, all'arte e nello specifico alla canzone". Alla fine della serata ci sarà poi un premio finale per il vincitore assoluto delle due categorie: Under 16 (dai 6 ai 16 anni non compiuti) e (over 16) dai 16 anni in poi. I due vincitori di entrambe le categorie si scontreranno per decretare il ''Vincitore Assoluto'' di ''Insieme in Musica 2023''. Ospite della serata sarà Elisa Nardi, vincitrice assoluta dell'edizione 2022.