TARQUINIA - Dopo l’inaugurazione, il DiVino Etrusco entra nel vivo della sua 17esima edizione con la seconda serata.

Per gli appassionati del buon bere, dalle 20,30 all’1 di notte, il centro storico di Tarquinia, con le sue vie e piazze, ospita il percorso enoico delle 46 cantine della dodecapoli etrusca per 90 vini da sorseggiare guidati dai sommelier della Fisar.

In ambito musicale, suoneranno Bar Tender all’Alberata Dante Alighieri, Karin Hellies a piazza Cavour, Ambigual a piazza Duomo, Latte più al lavatoio di piazza Santo Stefano, Leo Marcucci & Jole a piazza San Martino. Per gli spettacoli degli artisti di strada, a piazza Duomo sarà di scena Blu Mamba con la manipolazione del fuoco, alle 22,30; a piazza delle Erbe il Duo Flosh, alle 22, che andrà “Di palo in frasca”, e Niandra, alle 23, con “Appuntamento al buio”, per la giocoleria di fuoco; a piazza Giacomo Matteotti, di fronte al palazzo comunale, Mr Pope che si esibirà alle 23 in “Quisquigliaggini”, tra giocoleria ed esercizi di equilibrismo. All’arena San Marco, al civico 7 di via Umberto I, per la rassegna DiVin Mangiando dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Tuscia e del Lazio e alla promozione delle tipicità e delle tradizioni locali a tavola, si terrà, alle 21, lo show cooking con Nicoletta Franceschini del ristorante Silene di Foligno; cui seguirà, alle 22, la degustazione guidata dei vini della strada etrusco romana a cura dell’“enogastronomo col cappello” Carlo Zucchetti, e alle 23 “mixology”.

Il DiVino Etrusco è organizzato dalla Città di Tarquinia e dalla Proloco Tarquinia, in collaborazione con l’“enogastronomo con il cappello” Carlo Zucchetti e l’associazione Viva Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio, del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Il biglietto giornaliero è di 18 euro e include la degustazione di tutti i vini della Dodecapoli etrusca, una tracolla e un calice. È poi possibile acquistare il ticket da 10 euro che comprende quattro assaggi, una tracolla e un calice e la “ricarica” da 6 euro per tre degustazioni.

La partecipazione alle degustazioni guidate e agli show cooking avrà un costo di 5 euro (ingresso gratuito per chi avrà acquistato il ticket da 18 euro). L’apertura delle casse è alle ore 20.

