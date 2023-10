ALLUMIERE - Il coro parrocchiale di La Bianca protagonista a Civitavecchia alla cerimonia promossa dal centro di solidarietà Il Ponte. Sabato mattina in Cattedrale, il coro della parrocchia Nostra Signora di Lourdes è stato invitato ad animare la Santa Messa celebrata dal Vescovo Gianrico Ruzza e organizzata da "Il Ponte" per la fine del percorso di alcuni ragazzi della comunità. «Siamo molto orgogliosi per l'invito ricevuto - spiega Stefano Fracassa, uno dei componenti del coro - tutti hanno fatto una prova egregia e abbiamo ricevuto molti complimenti. È stato veramente bellissimo e toccante ascoltare le testimonianze dei ragazzi e dei genitori: le loro parole ci hanno toccato il cuore». In rappresentanza del comune di Allumiere: gli assessori Romina Scocco e Giovanni Sgamma. «La festa della vita ritrovata è una bellissima cerimonia che segna la fine di un duro percorso fatto dai ragazzi de "Il Ponte " che ritornano alla vita normale con le loro famiglie - spiega Scocco (una delle cantanti del coro) - L'anno scorso ho rappresentato il comune di Allumiere e la comunità di La Bianca che ha avuto l'onore di avere come parroco l’indimenticabile don Egidio Smacchia fondatore del centro di solidarietà "Il Ponte". Quest'anno ho partecipato con il coro parrocchiale: un’esperienza significativa, perché il nostro coro è nato quando ancora don Egidio era in vita. Sabato nella cattedrale di Civitavecchia erano presenti due realtà create da lui e che ancora vivono e portano avanti il suo ricordo».

