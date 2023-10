TARQUINIA - A Tarquinia per Halloween un divertimento da paura, lungo un percorso di mezzo chilometro, con splendide e terrificanti scenografie animate da oltre 100 figuranti.

Il 31 ottobre, l’appuntamento con il brivido è tra il dedalo di vicoli e piazze del quartiere medievale di San Martino.

Dalle 17,30 alle 21, prenderà vita l’appuntamento più spaventoso dell’anno: “Halloween Tarquinia – Città del terrore”.

“Il percorso si amplia rispetto alla precedente edizione, per accogliere nuovi allestimenti e molte novità – affermano gli organizzatori -. Ci saranno 15 postazioni con scene tratte dai film horror che hanno fatto la storia del cinema e le persone vivranno una continua tensione”.

I visitatori, che vivranno momenti non consigliabili ai più suggestionabili o a chi ha problemi cardiaci, entreranno da vicolo Segreto, dopo aver superato l’arco del palazzo comunale. Scenderanno poi in via San Martino, percorreranno un tratto di via Antica, attraversando piazza San Martino, e poi di via della Ripa, per camminare in vicolo del Poggio e, quindi, in via degli Archi. I più temerari, infine, proseguiranno su via dell’Archetto, per uscire a fianco dello splendido auditorium San Pancrazio.

“Halloween Tarquinia – Città del terrore” è ideata e organizzata dal gruppo di volontari “La tribù pirata”, grazie al contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia.

