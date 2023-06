ALLUMIERE - ''Nostalgia 90'': buona la prima. L'associazione Contrada Ghetto del presidente Giovanni Superchi hanno dato vita sabato sera alla Cavaccia a una bellissima serata evento che ha richiamato in collina tantissima gente di ogni età.

È stata una riuscitissima serata di musica e spettacolo sotto le stelle nella natura meravigliosa dei Monti della Tolfa. Ad aprire la serata il giovane dj Fanta di Civitavecchia; a seguire tantissima apprezzata musica anni 90 grazie agli artisti di Nostalgia 90 che hanno fatto ballare tutti; sul palco anche 5 ballerine e le mascotte anni 90: SuperMario, Doraemon, Pikachu e altre che hanno fatto innamorare tutti i bambini.

Una bellissima festa a cui hanno partecipato famiglie, tantissimi giovani e persone di ogni età. Dopo Nostalgia 90 a far ballare tutti ci ha pensato poi il dj Davide Semola. Presenti le forze dell'ordine, la Prociv di Allumiere, i volontari della Croce Rossa di Allumiere e Tolfa. Tutto è andato alla perfezione con grande soddisfazione dei contradaioli del Ghetto.

"È stata una bellissima serata.

È stata la prima edizione e siamo contenti. Abbiamo avuto un bel riscontro. Certo è diversa dalla Sagra ma siamo contenti di aver dato il via a questo evento. Ci ha fatto piacere vedere il sindaco contemto. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e ringraziamento e questa è stata la soddisfazione più grande.

Noi dell'associazione Contrada Ghetto, vista la buona riuscita dell'evento "Nostalgia '90" - spiega il presidente giallorosso, Giovanni Superchi - ritiene doveroso ringraziare: il sindaco di Allumiere Luigi Landi, l'Università Agraria, la Croce Rossa, la Protezione Civile, Mauro Rossi per la sicurezza, la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, l'associazione Tolfarte, CVM Il Rubinetto di Civitavecchia, Alfredo Vernace, Carlo Marazzi e Mirko Guiducci.

Ma il ringraziamento più grande va a tutti i contradaioli che, fin da subito, si sono prodigati per la realizzazione dell'evento. Per far sì che Allumiere cresca bisogna pensare in grande, ma soprattutto osare, e osare sempre di più".

©RIPRODUZIONE RISERVATA