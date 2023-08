ALLUMIERE - Ottimamente riuscito il calendario dei festeggiamenti in onore della patrona di Allumiere, la Madonna dell'Assunta.

Il calendario delle varie iniziative religiose ha avuto il suo clou il 14 pomeriggio con la santa messa solenne presieduta dal parroco Don Roberto e animata dal coro parrocchiale del GGP. Al termine della messa è partita la processione solenne che si è snodata lungo le vie del paese. La processione é andata benissimo e c'è stata una grandissima partecipazione. Dopo la croce che apriva il corteo hanno sfilato gli sbandieratori e i tamburini delle sei Contrade.

A seguire le rappresentanze della Protezione Civile, dell'Avis, dell'Adamo, della Croce Rossa; poi il GGP; le Associate del Preziosissimo Sangue. Come ogni anno ad animare musicalmente la processione è stata la banda degli Amici della Musica di Allumiere. Dietro la banda un folto gruppo di angioletti; le Figlie di Maria; Religiosi, Religiose e sacerdoti. Ha presieduto la processione il Vescovo Mons. Gianrico Ruzza. Il carro con la sacra effigie della Madonna Assunta in Cielo é stato portato dai presidenti e rappresentanti delle Contrade, ognuno con il fazzoletto dei propri colori. A seguire il Gonfalone comunale con le autorità civili e militari tra cui il sindaco Luigi Landi. La Madonna ha sfilato tra ali di folla che poi ha seguito la processione fino alla piazza, riempiendola letteralmente, per ricevere la benedizione finale impartita dal nostro Vescovo, che dalla Madonna ha invocato il dono della pace. Alle 23.00 in punto, come da programma, é iniziato lo spettacolo pirotecnico offerto alla popolazione dalla Parrocchia e dal Comune, come da tradizione. Il 15 agosto, poi, sono state celebrate

Ieri, 15, sono state celebrate le SS. Messe alle 8.30, alle 10.30, alle 12.00 (al santuario) e alle 18.00.

Al termine della presentazione del Cencio ho dato la benedizione (al Cencio appunto) che poi é stato collocato all'interno della chiesa dove rimarrà fino alla disputa del palio. Io e il sindaco saremo i garanti del Cencio fino al momento della consegna alla contrada vincitrice.

©RIPRODUZIONE RISERVATA