SANTA MARINELLA - Grande partecipazione di atleti ieri l’altro in città, per un pomeriggio dedicato allo sport. Dapprima, in compagnia dell'Aureliano Tennis Team dove il sindaco Pietro Tidei ha presenziato in occasione delle premiazioni finali delle squadre che nel corso dell'anno hanno preso parte a manifestazioni regionali e nazionali di alto livello. “La nostra città – ha detto il sindaco - è tornata a vivere lo sport e per noi questo è motivo di grande orgoglio, soprattutto se in qualche modo l'amministrazione comunale ha potuto contribuire alla rinascita di Santa Marinella, restituendo ai cittadini tutto quello che il dissesto finanziario le aveva negato. in primis abbiamo pensato allo svago e al futuro dei giovani che governano questa città, ristrutturando impianti sportivi, riqualificando e valorizzando ben 13 parchi, dando l'opportunità a tutti i cittadini di avere punti di ritrovo dove poter trascorrere giornate serenamente all'aperto. Grande emozione, quando ancora una volta, con la delegata allo sport Marina Ferullo, abbiamo potuto contare la presenza di tanta bella gioventù, oltre 1000 tesserati. Continueremo a sostenere tutte le iniziative sportive, in particolare le attività dell'Aureliano Tennis Team che sta portando avanti un progetto qualitativo con numeri sportivi di alto livello”. Un altro appuntamento si è svolto poco più tardi, nella cornice del Parco Saffi, dove i spettatori hanno potuto assistere all'esibizione della Obelix Danza Academy che per l'occasione presentato “Ci pensiamo domani”, il saggio spettacolo di danza diretto dalla coreografa Simonetta Travagliati, un'eccellenza e figura importante per il futuro di Santa Marinella. “Non smetteremo mai di rivolgere un ringraziamento alle famiglie che continuano ad educare i propri figli allo sport – ha concluso il sindaco - accompagnandoli in un percorso di crescita e dedizione per l'arte della danza, così come del tennis, del calcio, del basket e di tutte le discipline che la Città dello Sport può offrire oggi a tutti i cittadini della Perla”.

