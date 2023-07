S. MARINELLA – Ha avuto un grande successo, la festa dei nati nel 1953, che si è tenuta qualche giorno fa presso la splendida location di Poggio del Principe. Più di 50 settantenni, si sono rivisti dopo dieci anni, per parlare, ricordare i tempi della scuola e condividere qualche ora insieme. “Tutto sommato credo che sia andata bene – dice Gianfranco Biondi, uno degli organizzatori – io, Luciano Emanuelli, Mara Nobili, Mino Bosco, abbiamo dato il massimo di quello che potevamo dare, certo nella vita tutto è migliorabile però prometto che se arriveremo agli ottant'anni miglioreremo, per ora impegniamoci per arrivare agli ottanta anni e poi miglioreremo alla grande, quello che abbiamo fatto ai 70 anni. E’ stata, secondo me, una bella serata, perché è stata impreziosita da tre personaggi famosi, Cristian Panico che è venuto con la sua fidanzata da Roma, ma poi è dovuto ritornare nella Capitale perchè la ragazza la mattina dopo sarebbe stata impegnata con l'ultima registrazione di Ciao Darwin, visto che interpreta il ruolo di madre natura, poi abbiamo invitato Lorenzo Pellegrini che, anche lui, ha cantato per noi e casualmente si trova lì anche Alessandro Di Carlo, il comico di Zelig, e anche lui ha cantato una canzone che ha impreziosito la serata”.