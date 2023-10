TARQUINIA – Gli aquilotti del Basket Pegaso Tarquinia impegnati il 22 ottobre, dalle 10, al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci”, nel “Torneo dell’amicizia”. La manifestazione coinvolgerà oltre cento bambini in una serie di partite amichevoli, in preparazione della nuova stagione agonistica. ““Queste giornate sono molto utili ai piccoli, perché il gioco rappresenta la cosa più bella, al di là dei punti e della vittoria – afferma Laura Ranucci, responsabile del minibasket della società tarquiniese -. Domenica avremo gli spalti gremiti, a conferma dell’entusiasmo che si è creato intorno al nostro progetto sportivo”. “In questo ottobre siamo di casa a Tarquinia – afferma Lillo Ferri, direttore tecnico della Blu Star Viterbo - Ogni fine di settimana un torneo e centinaia di bambini che giocano e si divertono senza l’assillo del risultato. Con gli amici del Basket Pegaso Tarquinia il punteggio non ci interessa”. Il “Torneo dell’amicizia” è reso possibile grazie al sostegno dell’agriturismo Podere Giulio. “Lo sport - dichiara Pietro Serafini, uno dei titolari dell’agriturismo - è un veicolo importante per trasmettere i valori basilari del nostro vivere in comune, come l’amicizia, il rispetto, il fare gruppo. Il Basket Pegaso Tarquinia racchiude questi valori ormai da 50 anni e per la nostra azienda diventa un dovere e un piacere aiutarlo e sostenerlo”.