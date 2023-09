ALLUMIERE - "Un fine settimana con tempo da mare": a prevederlo lo Chartered Meteorologist, vicepresidente e meteorologo AMPRO, Antonio Marino, il quale come ogni fine settimanatraccia le previsioni meteo per questo fine settimana nel nostro territorio. "Saremo interessati da un campo di pressione alto e livellato di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile esoleggiato sull'intera Penisola, solo sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia - spiega Antonio Marino - potrà essere presente una residua instabilità atmosferica, prevista gradualmente attenuarsi nel corso del fine settimana. Sul nostro territorio, per l'intero fine settimana, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, Il vento si orienterà di direzione di provenienza secondo i regimi di brezza e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso, le visibilità è prevista sarà buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino"

