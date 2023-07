ALLUMIERE - TOLFA - Un fine settimana con tempo stabile e soleggiato e con temperature in aumento è quello che prevede lo Chartered Meteorologist, nonchè vicepresidente e meteorologo Ampro, Antonio Marino, il quale traccia con precisione e competenza le previsioni di questo weekend. "La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare, in seguito alla progressiva espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Figura che ci esporrà ad una avvezione di aria calda proveniente dal nord Africa, altresì porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Sul nostro territorio sia oggi che domani 9 luglio, avremo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, solo nella prima parte della giornata di sabato, il cielo potrà presentarsi irregolarmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà a dissiparsi già nel corso della mattinata. Il vento per l'intero fine settimana si orienterà di direzione di provenienza secondo i regimi di brezza e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso, la visibilità sarà buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature sono previste in aumento e faranno registrare valori diffusamente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. In merito alle condizioni meteorologiche che caratterizzeranno la prossima settimana, vi anticipo che sono previste stabili, avremo giornate con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature in ulteriore aumento. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link:

https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".