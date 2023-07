S. MARINELLA - Don Salvatore Rizzo, coadiuvato da un comitato promotore di volontari e col patrocinio del Comune, ha organizzato la 2^ Festa di Santa Marina.

La straordinaria vita e le vicende di questa Santa di origine libanese, il cui culto fu introdotto verso l’anno 1000, da una comunità di Monaci Basiliani provenienti dall’oriente, in base alle ricerche del professor Livio Spinelli, saranno messe in scena con una sacra rappresentazione della Compagnia Percuoco, con la regia di Settimio Guredda, la sera del 22. Il programma di festeggiamenti ha preso il via ieri con la presentazione del libro Santa Marina.

Domani il vescovo Mons. Gianrico Ruzza accolto dal Sindaco Pietro Tidei, celebrerà la messa al porto, mentre alle 17 giungerà a Santa Marinella l’auto storica appartenuta a Papa Pio XII, la Cadillac Series 75, della collezione della Fondazione Nicola Bulgari e Daniele Padelletti presidente del Circuito Storico di Auto d’Epoca, coadiuvato da Paolo Ciminiello e Patrik Ulman, ha predisposto per questa auto un itinerario con tappe nei luoghi.

Sulla terrazza al porto si esibiranno giovedì 20 “I ragazzi del Campanile” e venerdì 21 ci sarà il concerto del Maestro Stefano Mhanna, brani per violino solo di Bach e Paganini. Sabato 22 sul sagrato della Chiesa di S. Giuseppe la sacra rappresentazione di Santa Marina.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 23 con la banda musicale e i fuochi di artificio.

