ALLUMIERE - Per la compagnia teatrale di Allumiere ogni volta è un successo. Domenica pomeriggio, nell'ambito della Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari, la compagnia diretta da Achille Sgamma si è esibita per due volte e ha riscosso molto molto successo.

La compagnia teatrale Allumiere ha portato in scena una piccola commedia in dialetto allumierasco della durata di circa 20 minuti, dal titolo: "All Osteria di Titta". La Pieve è stata veramente esilarante. "Ci era stata richiesta una nostra partecipazione alla Festa d Autunno - spiega il regista Achille Sgamma - così in fretta e furia abbiamo tirato fuori qualcosa scritto e fatto da noi alcuni anni fa. Quattro attori in scena: per problemi vari 2 degli artisti non sono potuti andare in scena e in una settimana abbiamo dovuto sostituirli pur di partecipare alla festa, comunque tutto è andato bene".

Tutta la Compagnia Teatrale di Allumiere ha partecipato e sul palco sono saliti Remo Cirilli, Vittorio Trovarelli, Rita Baiocco e Achille.

"La cosa che ci fa molto piacere - conclude il regista Achille Sgamma - che ci è stato chiesto di portare questa piece nelle due case di riposo di Tolfa per portare per qualche minuto un po' di allegria".

