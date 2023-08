S. MARINELLA – Sarà un fine agosto di musica e tanto divertimento, grazie alla rassegna “Estate Solidale”. Dopo il grande successo ottenuto dal concerto dei due chitarristi di fama internazionale Rodolfo D’Orazio e Sandro Tascione, il Parco Martiri delle Foibe sarà protagonista domani sera alle 21,15 di un complesso musicale nato per caso 30 anni e composto interamente da musicisti diversamente abili, che fanno della loro forza una rock band strepitosa, cioè “Ladri di Carrozzelle”. Il connubio tra il centro sociale comunale per anziani di via dei fiori e la Stella Polare, insieme all’assessore Pierluigi D’Emilio e allo sponsor Enel, hanno stilato un calendario di ben 11 eventi. I “ladri di carrozzelle” sono l’espressione di un vasto piano la cui attività principale è quella concertistica, ma si estende e sconfina in attività collaterali, rientranti in un unico, ambizioso progetto, la diffusione di una immagine nuova e insolita delle diverse abilità, attraverso la musica. Le parole chiave che guidano da sempre i Ladri di Carrozzelle sono ottimismo e buonumore, condite da impegno e autoironia.