SANTA MARINELLA - Grande successo di partecipanti al primo incontro informativo sull’elettrosmog, che si è tenuto l’altra sera, a cui ha partecipato il geologo Fedora Quattrocchi, esperto in materia energetica con una trentennale esperienza tra diversi enti come l’Eni e il Miur e docente alla facoltà di ingegneria a Tor Vergata. Dopo una introduzione dei responsabili del locale Comitato 15 Ottobre, la Quattrocchi, in quanto presidente della Federazione Civica Italiana Bene Comune, ha illustrato il progetto in via di realizzazione di una mappatura su scala nazionale della presenza, quantità e qualità delle onde elettromagnetiche in cui spesso inconsapevolmente, l’Italia è immersa. In tale occasione, è stato annunciato che il territorio cittadino sarà incluso in questo importante lavoro, attraverso misurazioni con strumenti certificati messi a disposizione dalla federazione, dopo gli opportuni corsi di formazione gratuiti. Questi ultimi verranno realizzati, nella seconda tappa del percorso proposto ieri a Villa Stella dal Comitato 15 Ottobre, che inizierà in autunno. Particolare attenzione è stata riservata dall’ospite, al tipo di onde elettromagnetiche che fanno funzionare il 5G, frequenze più alte e potenti con acclarate conseguenze nocive sulla salute, capaci anche di trasformarsi in strumenti di controllo e manipolazione dello stesso stato di salute umana, se la politica nazionale se ne facesse affascinare. Al termine, la conversazione è proseguita con numerose domande provenienti dal pubblico e con l'auspicio di un futuro momento formativo anche per ciò che riguarda i temi dell'energia e della relazione con le amministrazioni locali. La serata si è conclusa, come di consueto, con la degustazione di cibi e bevande preparati dagli invitati. Un momento di condivisione e convivialità che rappresenta uno dei tratti distintivi della comunità formatasi dopo le battaglie contro il green pass.

