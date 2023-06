ALLUMIERE - ''Biosfera femminile'': questo il titolo dell'iniziativa che si terrà domani 22 giugno alle ore 17, presso il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Allumiere ospiterà, infatti, un’altra iniziativa organizzata dall’associazione “Femminile, plurale” APS, insieme al movimento “Se non. Ora, quando?” di Allumiere, con il patrocinio del Comune di Allumiere. “Biosfera femminile” - spiegano le organizzatrici - è, nella nostra prospettiva, il luogo dove questioni ambientali e di genere si incontrano e intersecano, rendendo ecologismo e femminismo due facce della stessa medaglia e due aspetti complementari della stessa battaglia. Abbiamo pensato di parlarne con Marica Di Pierri, tra le altre cose portavoce e responsabile ricerca dell'associazione A sud, che da 20 anni opera sul territorio. A fare da cornice all'evento, un'esposizione pittorica sul tema “Donne e natura” con opere di artisti locali. In questa sede sarà possibile diventare socio dell’associazione ''Femminile Plurale''. Siete tutte e tutti invitati giovedì 22 giugno alle ore 17 presso il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere: non mancate"