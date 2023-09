TOLFA - Cena di gala coi fiocchi nonostante il maltempo grazie all'ottima macchina organizzativa e ai tanti volontari. Mercoledì a Tolfa la piazza Veneto ha ospitato la Cena di Gala del XIV Drappo dei Comuni, manifestazione questa che si terrà domenica. Molto suggestivo l'allestimento al centro della piazza e tanti sono stati coloro che hanno scelto di cenare con questa formula all'aperto. A coordinare la brigata lo chef Ferrero Fracassa, impegnato con tutto il suo team de “La Loggetta”, col supporto della trattoria “Da Maria” e della Norcineria Fratelli Orchi. Eccellente e molto gradito il menù servito ai commensali che hanno tutti speso parole di elogio per i ristoratori.

Durante la cena la sindaca Stefania Bentivoglio nelle vesti di presentatrice, ha introdotto alcuni ospiti e poi ha voluto ricordare la lunga tradizione dei vari momenti legati alle gare equestri. Ospite della serata nelle vesti di madrina è stata Miss Drappo 2022, Flavia D’Aureli, di Santa Marinella. A lasciare tutti col fiato sospeso e a strappare tanti applausi è stata Loretta Minollini, (artista di teatro equestre di livello internazionale) e con lei la giovane amazzone 16enne Nicole Pignati.

Stefania Bentivoglio cibhactenuto poi a citare il libro di Ferdinando Bianchi sulla storia tolfetana evidenziando il fatto che Tolfa celebra il Patrono Sant’Egidio con gare di cavalli, messa e “mortaretti” almeno fin dal 1817. Domenica mattina, lungo viale d'Italia dove è starà interrata e transennata la pista, si aprirà la giornata con la quinta edizione del Drappo degli Anelli tra i Rioni di Tolfa, Sughera, Poggiarello, Lizzera, Cappuccini, Casalaccio, Rocca, Battaglione (per la prima volta la squadra i rappresenta della frazionedi Santa Severa Nord) e poi la sindaca ha presentato le squadre coi loro relativi capitani. A tutti sono state consegnate le giubbe e i fazzoletti coi colori del proprio Rione. A realizzare il Il Drappo degli Anelli 2023 è stata la bravissima artista locale Silvia Di Silvestro.

Dopo questo primo momento relativo alle gare alcuni tamburini hanno introdotto l’ingresso in piazza del maialino arrosto “fiammeggiante”. A seguire il secondo momento relativo alla gare equestre, stavolta però quello del.Drappi dei Comuni che si disputerà domenica pomeriggio. Il Drappo di questa gara è stato realizzato dalla bravissima pittrice locale Simona Sestili, la quale ha spiegato di averlo voluto dedicare a Vincenzo Bocci, un tolfetano la cui memoria è cara al paese.

La Bentivoglio ha poi ricordato che la tradizione della corsa dei cavalli per Sant’Egidio è stata ripresa nel 2008 e "da allora in questo periodo dell’estate via della Repubblica si trasforma in una pista di terrà dove animali e fantini si affrontano a coppie. L’anno scorso la vittoria è andata al cavallo e cavaliere coi colori di Oriolo Romano".

La serata si è chiusa, come da tradizione, con gli abbinamenti fra i Comuni in gara e i cavalli delle scuderie del territorio (romano e viterbese): Allumiere correrà con Silbomba; Canale Moterano con Bosea da Clodia; Ladispoli con A Beru Mia; Manziana con Dory Lady; Oriolo Romano con Butterfly; Santa Marinella con Don Peppe di Cavoi; Tarquinia su Spoon River; Tolfa su Chilivanesu. Ieri sera invece si è svolta la solenne processione per il Patrono che si è conclusa con l’innalzamento dei globi aerostatici.

Stasera inveve è la volta del concorso Miss Dtappo in cui le Miss in rappresentanza di ciascuno dei Comuni si sfideranno a colpi di di bellezza, eleganza e portamento. La manifestazione, a cui collabora la Fidapa sezione Tolfa, conta sul supporto, come partner ufficiale, di “Valore Sposi Atelier”, marchio nazionale con un punto anche a Civitavecchia, presente con la responsabile regionale Anna Graziano. Madrina della serata la D’Aureli, miss uscente; l'ospite d’onore sarà invece Federico Gerolin, fascia nazionale in concorso per Mister Italia 2023. Alternate da alcuni momenti di spettacolo, le uscite delle ragazze (al braccio di 4 mister) saranno attentamente osservate da 10 giurati, tra cui Miss Drappo 2022 e Gerolin; la presidente di giuria è Alessandra Fattoruso, responsabile del concorso di bellezza Provincia Roma Miss Ladispoli.

Domani invece verrà realizzata la pista in terra su viale d'Italia. Per tutti poi l'appuntamento è domenica mattina, alle 10,30 per il Drappo degli Anelli. Il pomeriggio, invece si aprirà alle 15,30 con la sfilata dei sindaci e, alle 16 prenderanno il via le batterie del XIV Drappo dei Comuni. Organizzatori della manifestazione sono il Comune, la Pro Loco e il Team Drappo dei Comuni. Per informazioni e chiarimenti, per questa o future edizioni, la mail di riferimento è drappodeicomuni@gmail.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA