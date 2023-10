CIVITAVECCHIA – Un impegno solidale per un avvio della scuola più sereno anche per chi ha bisogno di una mano. L’assessore ai Servizi sociali, Deborah Zacchei, ha partecipato nei giorni scorsi alla raccolta “Dona la spesa per la scuola”, organizzata dai soci della sezione Unicoop di Civitavecchia, diretta dal presidente Stefania Giannetti. La campagna, partita in numerose città italiane, ha visto i volontari informare i clienti dell’iniziativa in corso: quest’ultimi hanno quindi potuto acquistare prodotti scolastici e materiali di cancelleria, per poi lasciarli al punto raccolta. A distribuirli, secondo le segnalazioni della rete sociale del territorio, sarà il comitato locale della Croce Rossa, che provvederà a distribuire quanto raccolto alle famiglie di minori bisognosi.

«Ringraziamo Stefania Giannetti e i soci Unicoop e semplici cittadini che hanno voluto testimoniare, con il loro gesto, un segno concreto di solidarietà a chi si trova a vivere un momento di disagio socio-economico – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei – grazie alla solida professionalità del comitato locale della Cri, presieduto da Roberto Petteruti che è voluto anch’egli essere presente all’iniziativa, provvederemo ora a portare quel gesto, con un sorriso, a chi ne ha bisogno».