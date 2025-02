CIVITAVECCHIA – Le dichiarazioni di Giovanni Olimpieri, ex referente per la Regione Lazio della Lega Nazionale Difesa del Cane, secondo cui “il problema delle deiezioni canine a Civitavecchia sarebbe inesistente”, hanno lasciato perplessi molti cittadini.

«Lo invito a farsi un giro della città per prendere atto che la realtà da lui descritta non corrisponde al vero», ribatte un residente indignato.

E racconta come basti passeggiare per il centro per vedere fioriere scambiate per cestini, aiuole soffocate dall’urina, portoni e vetrine di negozi costantemente imbrattati.

«Corso Centocelle, soprattutto d’estate, è impraticabile per l’odore di urina», denuncia il cittadino. E il sottopasso tra via Mazzini e via Giuseppe Giusti è un esempio lampante: i residenti e i commercianti sono esasperati.

Il problema non sono i cani, come sottolineato dal cittadino civitavecchiese, ma alcuni padroni. «Anche io ho avuto un cane, ma ho sempre rispettato il decoro urbano - sottolinea - trovo ingiusto che siano gli operatori ecologici a raccogliere ciò che i proprietari dovrebbero gestire».

Il decoro urbano è compromesso da anni e non può essere minimizzato. «Prima di parlare, il signor Olimpieri dovrebbe verificare di persona».