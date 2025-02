CIVITAVECCHIA – «Dopo anni di solleciti e richieste rimaste inascoltate, finalmente l’amministrazione comunale di Civitavecchia ha dato una risposta concreta ai cittadini: la metà mancante di Via Fontanatetta è stata asfaltata. Un intervento tanto atteso che oggi possiamo finalmente vedere realizzato grazie all’impegno dell’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e del Sindaco Marco Piendibene, a cui va il nostro sincero ringraziamento.

Come presidente dell’Associazione Civitavecchia 2000, ho più volte portato all’attenzione delle istituzioni la necessità di completare questo intervento, fondamentale per la sicurezza e il decoro urbano. Per troppo tempo, i residenti hanno dovuto convivere con una strada incompleta, con tutte le difficoltà che questo comportava, specie nei giorni di pioggia. Oggi, finalmente, possiamo dire che qualcosa è cambiato.

Questa amministrazione si sta dimostrando diversa dalle precedenti: un governo del “fare”, che dialoga con i cittadini e che soprattutto ascolta. Non parole vuote, ma fatti concreti. È questo il segnale che i cittadini attendevano, ed è questo il metodo giusto per ricostruire la fiducia tra amministrazione e comunità.

Abbiamo la massima fiducia nell’Assessore Scilipoti, il quale ha già dimostrato di avere una visione chiara e concreta per il miglioramento della nostra città. Siamo certi che il suo operato porterà ulteriori benefici a Civitavecchia, con interventi mirati e un’attenzione costante alle esigenze della cittadinanza.

L’auspicio è che questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso, dove la politica si metta davvero al servizio della comunità, abbandonando le promesse e concentrandosi sui risultati. Noi di Civitavecchia 2000 continueremo a vigilare e a collaborare con l’amministrazione affinché la città possa crescere e migliorare sotto ogni aspetto.

Un ringraziamento, quindi, a chi ha reso possibile questo risultato e a tutti coloro che, con dedizione e impegno, lavorano ogni giorno per il bene di Civitavecchia».

Alessandro Scotto

Civitavecchia 2000