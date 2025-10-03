CIVITAVECCHIA – La delegazione del Comitato 10 Febbraio di Civitavecchia organizza per lunedì 6 ottobre alle 10, presso il Parco Martiri delle Foibe di Civitavecchia, la manifestazione “Una rosa per Norma”, giunta alla settima edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana Norma Cossetto e del Maresciallo di Pubblica Sicurezza, Luigi Avellino, vittime della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Alla commemorazione, che ha il patrocinio della città di Civitavecchia, sono stati invitati il sindaco Marco Piendibene, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni combattentistiche e d’arma, di volontariato, degli istituti scolastici e la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza.